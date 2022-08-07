Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции в секторе Газа достигнуты, смысла продолжать ее нет

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что операция «Рассвет», которую Израиль начал в пятницу в секторе Газа против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей. Его слова привел в воскресенье 13-й канал телевидения Израиля.
«Цели были достигнуты, нет смысла продолжать операцию», - сказал Лапид.
Операция «Рассвет» была начата в пятницу — тогда пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные начали поражать в секторе Газа цели террористической группировки «Исламский джихад».
За три дня противостояния по Израилю были выпущены сотни ракет, в свою очередь Израиль нанес удары по десяткам целей в Газе.