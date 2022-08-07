Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции в секторе Газа достигнуты, смысла продолжать ее нет

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7 августа 2022, 19:36 Источник: ТАСС

Премьер-министр Израиля Яир Лапид. Фото:Gpo/globallook.com

Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что операция «Рассвет», которую Израиль начал в пятницу в секторе Газа против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей. Его слова привел в воскресенье 13-й канал телевидения Израиля.

«Цели были достигнуты, нет смысла продолжать операцию», - сказал Лапид.

Операция «Рассвет» была начата в пятницу — тогда пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военные начали поражать в секторе Газа цели террористической группировки «Исламский джихад».

За три дня противостояния по Израилю были выпущены сотни ракет, в свою очередь Израиль нанес удары по десяткам целей в Газе.