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Местный житель села Владимировка рассказал, что украинские силовики отравили воду в колодцах

, 17:12 Источник: РИА Новости

Местный житель села Владимировка рассказал, что украинские силовики отравили воду в колодцах
колодец, фото: Nikolay Titov/Global Look Press

ВСУ отравили воду в колодцах, отходя из села Владимировка под Соледаром в Донбассе. Об этом рассказал журналистам местный житель Александр. 

Александр заявил, что в колодцах нет питьевой воды — она техническая, также там находятся трупы животных. 

«Я даже видел, как они (украинские силовики - ред.) два мешка селитры высыпали», - рассказал местный житель.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР пояснил, что случай отравления воды не единичный: украинские силовики, отходя, оставляют отравленную воду и пишу. По мнению военнослужащего, это делается для нанесения вреда военным республики. 

«Мы коллаборанты, а не мирные жители для них (для украинских силовиков – ред.), они нас за людей не считают», — заявил Александр.

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