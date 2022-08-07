Местный житель села Владимировка рассказал, что украинские силовики отравили воду в колодцах

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7 августа 2022, 17:12 Источник: РИА Новости

колодец, фото: Nikolay Titov/Global Look Press

ВСУ отравили воду в колодцах, отходя из села Владимировка под Соледаром в Донбассе. Об этом рассказал журналистам местный житель Александр.

Александр заявил, что в колодцах нет питьевой воды — она техническая, также там находятся трупы животных.

«Я даже видел, как они (украинские силовики - ред.) два мешка селитры высыпали», - рассказал местный житель.

Военнослужащий Народной милиции ЛНР пояснил, что случай отравления воды не единичный: украинские силовики, отходя, оставляют отравленную воду и пишу. По мнению военнослужащего, это делается для нанесения вреда военным республики.

«Мы коллаборанты, а не мирные жители для них (для украинских силовиков – ред.), они нас за людей не считают», — заявил Александр.