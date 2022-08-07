Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Amnesty International посожалела, что ее доклад по Украине вызвал гнев украинцев, но не отказалась от своих выводов

, 17:03 Источник: РИА Новости

Amnesty International посожалела, что ее доклад по Украине вызвал гнев украинцев, но не отказалась от своих выводов
Украинские солдаты. Фото: The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Правозащитная организация Amnesty International, доклад которой по Украине вызвал возмущение президента страны Владимира Зеленского и многих жителей страны, выступила в воскресенье с пояснением своей позиции. Ее заявление опубликовало агентство Reuters.

Напомним, в докладе, опубликованном на этой неделе, речь шла о нарушениях ВСУ норм международного и военного права. В частности, организация считает, что украинские военные, действуя в городах и сёлах, подвергают риску гражданское население. 

Отвечая на негативную реакцию украинцев, Amnesty International выразила сожаление по поводу «боли и гнева», которые принес им  доклад, подчеркнув при этом, что приоритетом для организации является защита мирных граждан.

«Приоритет Amnesty International в этом и каком-либо конфликте - обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования», - сказано в заявлении.

В нем также говорится, что организация не оправдывает действий России в Украине.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram