Amnesty International посожалела, что ее доклад по Украине вызвал гнев украинцев, но не отказалась от своих выводов

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7 августа 2022, 17:03 Источник: РИА Новости

Украинские солдаты. Фото: The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Правозащитная организация Amnesty International, доклад которой по Украине вызвал возмущение президента страны Владимира Зеленского и многих жителей страны, выступила в воскресенье с пояснением своей позиции. Ее заявление опубликовало агентство Reuters.

Напомним, в докладе, опубликованном на этой неделе, речь шла о нарушениях ВСУ норм международного и военного права. В частности, организация считает, что украинские военные, действуя в городах и сёлах, подвергают риску гражданское население.

Отвечая на негативную реакцию украинцев, Amnesty International выразила сожаление по поводу «боли и гнева», которые принес им доклад, подчеркнув при этом, что приоритетом для организации является защита мирных граждан.

«Приоритет Amnesty International в этом и каком-либо конфликте - обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования», - сказано в заявлении.

В нем также говорится, что организация не оправдывает действий России в Украине.