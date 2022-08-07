Глава ДНР Пушилин: посёлок Пески будет сложно брать, поскольку украинские военнослужащие «вгрызлись в землю»

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что посёлок Пески будет сложно брать, поскольку ВСУ «вгрызлись в землю». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети политика.
Пушилин сообщил в своих социальных сетях, что посетил позиции в Песках.
«Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон "Сомали") провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают», — рассказал Пушилин.
Глава ДНР отметил, что населённый пункт Пески будет сложно освобождать от укронационалистов, поскольку ВСУ буквально «вгрызлись в землю». Более того, Пушилин добавил, что украинские военнослужащие бежали, бросив боеприпасы и тела погибших сослуживцев.
«В одном из блиндажей – вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения», - заключил Пушилин.