Глава ДНР Пушилин: посёлок Пески будет сложно брать, поскольку украинские военнослужащие «вгрызлись в землю»

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7 августа 2022, 15:26 Источник: РИА Новости

Денис Пушилин, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что посёлок Пески будет сложно брать, поскольку ВСУ «вгрызлись в землю». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети политика.

Пушилин сообщил в своих социальных сетях, что посетил позиции в Песках.

«Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон "Сомали") провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что населённый пункт Пески будет сложно освобождать от укронационалистов, поскольку ВСУ буквально «вгрызлись в землю». Более того, Пушилин добавил, что украинские военнослужащие бежали, бросив боеприпасы и тела погибших сослуживцев.

«В одном из блиндажей – вражеские карты с боевыми приказами на обороте. Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения», - заключил Пушилин.