Daily Mail: Елизавета II на время покинет Шотландию, чтобы поручить новому премьер-министру сформировать правительство

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7 августа 2022, 14:51 Источник: РИА Новости

Elizabeth II, photo: Pool/Keystone Press Agency, globallookkpress.com

Королева Великобритании Елизавета II собирается нв время покинуть Шотландию, чтобы поручить новому премьер-министра сформировать правительство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

В сообщении издания сказано, что обычно Елизавета II возвращается из Шотландии, замка Балморал в начале октября, однако в этом году она решила сделать исключение и прилететь в Лондон. Ее визит в столицу связан с задачей поручить новому премьер-министру сформировать правительство.

Отмечается, что после выполнения задачи ее Величество вернётся в Шотландию.