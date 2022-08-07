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Daily Mail: Елизавета II на время покинет Шотландию, чтобы поручить новому премьер-министру сформировать правительство

, 14:51 Источник: РИА Новости

Daily Mail: Елизавета II на время покинет Шотландию, чтобы поручить новому премьер-министру сформировать правительство
Elizabeth II, photo: Pool/Keystone Press Agency, globallookkpress.com

Королева Великобритании Елизавета II собирается нв время покинуть Шотландию, чтобы поручить новому премьер-министра сформировать правительство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

В сообщении издания сказано, что обычно Елизавета II возвращается из Шотландии, замка Балморал в начале октября, однако в этом году  она решила сделать исключение и прилететь в Лондон. Ее визит в столицу связан с задачей поручить новому премьер-министру сформировать правительство. 

Отмечается, что после выполнения задачи ее Величество вернётся в Шотландию.

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