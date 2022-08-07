Daily Mail: Елизавета II на время покинет Шотландию, чтобы поручить новому премьер-министру сформировать правительство

Королева Великобритании Елизавета II собирается нв время покинуть Шотландию, чтобы поручить новому премьер-министра сформировать правительство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
В сообщении издания сказано, что обычно Елизавета II возвращается из Шотландии, замка Балморал в начале октября, однако в этом году она решила сделать исключение и прилететь в Лондон. Ее визит в столицу связан с задачей поручить новому премьер-министру сформировать правительство.
Отмечается, что после выполнения задачи ее Величество вернётся в Шотландию.