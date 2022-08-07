ВСУ за 45 минут выпустили по Донецку и Макеевке 21 снаряд

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7 августа 2022, 14:20 Источник: РИА Новости

ВСУ обстреляли 21 снарядом территорию ДНР за 45 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении представительства сказано, что с украинской стороны зафиксирован обстрел Донецка, по нему выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра и 5 снарядов натовского калибра. Также был обстрелян населённый пункт Макеевка, по нему выпущено 11 снарядов калибром 152 миллиметра.

Ранее ВСУ за прошедший день обстреляли ДНР 48 раз.