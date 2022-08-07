Посольство РФ в Белграде: задержание журналистки Асламовой является очередной провокацией Косова

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7 августа 2022, 12:38 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В посольстве РФ в Белграде заявили, что российская журналистка Дарья Асламова находится в безопасности в Сербии, ее задержание в Косово не имело оснований.

«Шестого августа 2022 года на административной линии между центральной Сербией и Автономным краем Косово и Метохия косовоалбанскими "силовиками" была задержана российская журналистка, спецкор газеты "Комсомольская правда" Дарья Асламова. Под надуманными предлогами косовары не пропустили Асламову на территорию края и, абсурдно обвиняя в "работе на российские спецслужбы", удерживали и допрашивали в течение нескольких часов, запретив использовать мобильный телефон и отобрав для обыска все личные вещи», — сообщила дипмиссия.

Также российские дипломаты отметили, что задержание российской журналистки было безосновательным. Данная ситуация является примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов.