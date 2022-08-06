Генсек ООН Гутерреш заявил, что в мире полным ходом идет новая гонка вооружений

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6 августа 2022, 21:07 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: Xie E/Globallook.com

В мире идет новая гонка вооружений, а заключенные в прошлом веке договоренности о разоружении находятся под угрозой. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на траурных мероприятиях в Хиросиме, которую он посетил в день 77-й годовщины атомной бомбардировки.

«Мы наблюдаем новую гонку вооружений. Договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой» - приводит слова Гутерреша пресс-служба ООН.

Генсек также выразил надежду, что проходящая сейчас в Нью-Йорке Обзорная конференция стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, принесет свои плоды.