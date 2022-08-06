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Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсонской области планируется административная реформа

, 13:31 Источник: РИА Новости

Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсонской области планируется административная реформа
Victor/XinHua, globallookpress.com

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области планируется административно-территориальная реформа.

Отмечается, что суть реформы заключается в изменении «под российское законодательство». 

«Все это объективный и закономерный процесс. Сейчас мы фактически готовимся стать субъектом Российской Федерации», —  сказал РИА Новости Стремоусов.

Он также подчеркнул, что в регионе сохраняется спрос на получение российского гражданства. 

«Люди хотят стать россиянами», — заявил Стремоусов.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил надежду, что регион с помощью РФ сможет возродить «туристическую славу».

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