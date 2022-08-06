Замглавы ВГА Стремоусов: в Херсонской области планируется административная реформа

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсонской области планируется административно-территориальная реформа.
Отмечается, что суть реформы заключается в изменении «под российское законодательство».
«Все это объективный и закономерный процесс. Сейчас мы фактически готовимся стать субъектом Российской Федерации», — сказал РИА Новости Стремоусов.
Он также подчеркнул, что в регионе сохраняется спрос на получение российского гражданства.
«Люди хотят стать россиянами», — заявил Стремоусов.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выразил надежду, что регион с помощью РФ сможет возродить «туристическую славу».