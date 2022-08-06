Google активно сотрудничает с американской полицией, и это уже не секрет

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6 августа 2022, 12:04 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

То, что Google сотрудничает с полицией США – уже ни для кого не секрет. С каждым годом американские силовики всё чаще используют так называемый ордер на Google-геозону при сборе улик и расследовании преступлений. К примеру, полицейские в Канзас-сити использует его, чтобы получить доступ к большой базе данных, которая, как они надеются, поможет им привлечь к ответственности двух мужчин за преступления 2015 года.

В соответствии с этим ордером Google обязан давать информацию обо всех пользователях, у которых было включено определение геолокации в определённой зоне в определённый период. Это потенциально касается всех, кто находится недалеко от места преступления, а не только подозреваемых.



Ордер не только показывает, какую роль играют Google-данные в расследовании дел, но и поднимает вопрос о том, как долго компания хранит сведения о местоположении более чем 1 миллиарда людей, которые ежемесячно пользуются «Картами». Как отмечают ФБР в запросе на геозону, «Google хранит эти сведения неограниченное время для аккаунтов, созданных до июня 2020-го, если только пользователь их не удаляет или не решается автоматически удалять сведения о местоположении, а также об активности в приложении и в браузере спустя 3 или 18 месяцев». Ордер ссылается на специальную опцию, которую компания предоставила в июне 2020 года и которая позволяет пользователям автоматически удалять сведения о местоположении через 1.5 года.



Но всё же для всех, кто включал определение геолокации до вышеупомянутой даты, то эти данные хранятся вечно, если только пользователь сам их не удалит. Некоторые СМИ обращались к компании за комментариями. Представитель Google Женевьева Парк сообщила, что сейчас корпорация не сохраняет по умолчанию данные о местоположении пользователя. Если он включал сохранение истории перемещений до середины 2020-го, ему нужно самостоятельно включить автоудаление, чтобы Google в свою очередь стёр данные. «Все остальные пользователи могут включить автоматическое удаление», - отметила представитель компании, «Которое мы представили первыми в отрасли или стереть свои данные полностью или частично в любой момент».