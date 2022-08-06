Производитель упаковки Ball Corporation потерял $435 млн из-за ухода с российского рынка

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6 августа 2022, 12:30 Источник: RT

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Американская компания, производитель упаковки, изделий из пластмассы и металла Ball Corporation понесла ущерб в $435 млн. из-за ухода с российского рынка. Об этом информирует RT.

В отчете компании за второй квартал 2022 года сказано, что Ball Corporation приостановила инвестиции в РФ, на данный момент она занимается продажей локального бизнеса по производству упаковок.

«В результате компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток от обесценения в размере $435 млн», — сообщается в отчете.

Также в компании подчеркнули, что доля выручки с российского рынка в 2021 года составила 4%.