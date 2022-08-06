Экс-президент США Трамп назвал «глупой» поездку Пелоси на Тайвань

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6 августа 2022, 11:54 Источник: RT

IMAGO/Kyle Mazza, globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «глупой» поездку на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Трамп назвал поездку спикера палаты представителей США «глупостью» и «чертовщиной». Также экс-президент допустил вариант, что поездка Пелоси «послужила оправданием» для действий КНР.

«Просто наблюдайте за тем, что происходит, а это происходит у вас на глазах. Как же глупо, что она (Пелоси. — RT) туда поехала», — заключил он.

Ранее Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин ценит поддержку Москвой принципа «одного Китая».