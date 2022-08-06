Зеленский cообщил о конфискации на Украине 765 миллионов долларов российских активов

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6 августа 2022, 11:14

В. Зеленский, фото: vk.com/volodymyr_zelensky

Российские активы на общую сумму порядка 765 миллионов долларов конфискованы на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал о том, что он "провел совещание по санкционной политике, конфискации российских активов". Он указал, что чиновники доложили об изъятии на Украине активов на 28 млрд гривен (около $765 млн).

"Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать", - рассказал Зеленский и добавил: "А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию".

Напомним, в пятницу, 5 августа, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. Он уточнил, что все имущество, которое украинские власти намерены конфисковать, разделено на три категории.