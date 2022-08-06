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Премьер Франции Борн сообщила о создании штаба для борьбы с засухой

, 09:45 Источник: RT

Премьер Франции Борн сообщила о создании штаба для борьбы с засухой
Премьер-министр Франции Элизабет Борн, фото: IMAGO/Alexis Sciard

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что правительство сформировала антикризисный штаб по борьбе с засухой. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Bloomberg. 

Премьер страны отметила, что эта засуха является одной из самых сильных когда-либо зарегистрированных во Франции. 

«Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребность в воде», — отметила Борн.

Работа антикризисного штаба будет направлена на орошение тех районов, где засуха наиболее интенсивна. Также организация будет контролировать влияние засухи на сельское хозяйство и энергию.

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