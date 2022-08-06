Блинкен: США и Китай должны действовать ответственно в ситуации вокруг Тайваня

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6 августа 2022, 09:12 Источник: ТАСС

Энтони Блинкен, фото: IMAGO/Niyi Fote

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка и Китай должны действовать ответственно и не использовать визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, как предлог для реализации «опасных действий». Об этом информирует ТАСС.

Блинкен выразил мнение, что Тайваньский пролив важен для каждой страны региона, поскольку является важным экономическим ресурсом. Например, если бы не пролив, то восстановление экономики после COVID-19 «оказалось бы ужасно».

«Поэтому я считаю, что все страны - Соединенные Штаты, а также Китай - обязаны действовать ответственно и не использовать визит представителя нашего Конгресса в качестве предлога для реализации потенциально опасных и дестабилизирующих действий», — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила свое азиатское турне. Спецборт американской делегации вылетел из Японии во второй половине дня.