Вишневецкий: ситуация в районе обстрелянной украинскими военными Запорожской АЭС исключительно тревожная

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5 августа 2022, 22:17 Источник: ТАСС

Запорожская АЭС, фото: globallookpress.com

Ситуация в районе Запорожской АЭС, которую в пятницу обстреляли украинские военные, характеризуется как исключительно тревожная. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий рассказал об обстреле ВСУ Запорожской АЭС на конференции в ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия.

По информации дипломата, украинские вооруженные силы обстреляли Запорожскую АЭC артиллерией крупного калибра, снаряды попали в объект, с которого ведется распределение электрической энергии на станцию.

По словам Вишневецкого, это чревато ее обесточиванием. В районе обстрела возник пожар, поврежден трубопровод. Украинские военные также обстреляли город Энергодар в нескольких километрах от АЭС, где проживает персонал станции. Пока не известно, каковы последствия обстрелов. На место пожара не могут прибыть ремонтные бригады, поскольку вероятность артиллерийского обстрела сохраняется.

"Ситуация исключительно тревожная, чревата техногенной катастрофой на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Эта катастрофа, если авария там произойдет, будет сродни чернобыльской", - подчеркнул дипломат.

Игорь Вишневецкий заявил, что Россия призывает влияющие на киевский режим страны, международные организации, ООН и МАГАТЭ, принять действия для немедленного прекращения обстрелов Запорожской АЭС.