Путин и Эрдоган приняли совместное заявление, подтвердив общую волю к развитию российско-турецких отношений

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5 августа 2022, 20:22 Источник: kremlin.ru

Эрдоган и Путин в Сочи, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Владимирович Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 5 августа, провели четырехчасовую встречу в Сочи. По итогам переговоров президентов двух стран принято совместное заявление.

Его основные положения опубликованы на сайте Кремля. В заявлении указано, что "несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами".

Путин и Эрдоган договорились "наращивать объем двусторонней торговли на сбалансированной основе и достичь поставленных целей; идти навстречу ожиданиям противоположной стороны в областях экономики и энергетики; предпринять конкретные шаги в целях наращивания взаимодействия в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган также обсудили кризис на Украине, ситуацию в Нагорном Карабахе, обстановку в Сирии.