В КНР пресекли попытки создания ячеек исламистских группировок

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5 августа 2022, 16:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Несмотря на то, что исламистская угроза всё ещё актуальна, Китай, по мнению аналитиков, успешно справился с этой заразой.

Благодаря оперативной работе местных спецслужб, удалось пресечь попытку создания террористических ячеек. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР уже несколько лет ни взрывов, ни крупных столкновений. Во всяком случае, так говорят многие аналитические агентства. Пекин придерживается крайне жёсткой линии по отношению к исламистам, как в общем и в США. Ещё до визита Нэнси Пэлоси на Тайвань, руководство республики заявляло, что одобряет позицию Вашингтона и недавнее уничтожение американцами лидера запрещённой в РФ группировки «Аль-Каида» на территории Афганистана. Между прочим, вышеупомянутая организация в своё время даже объявляла КНР войну во всеуслышанье.

Востоковеды полагают, что Китай в последнее время проводит очень гибкую политику в отношении исламского мира. Как известно, сотрудничество КНР с Саудовской Аравией идёт полным ходом. Крепнут связи с Исламской республикой Иран, несмотря на давние противоречия. Да и приверженцы джихада уже не стремятся открыто угрожать правительству Пекина. В Китае они видят серьёзную угрозу для их существования, своеобразного дракона, которого лучше не будить. А ещё аналитики считают правильным, что Пекин не кичится своими победами над исламистами, а просто делает своё дело. Напомним, что в Китае ещё ни разу не провозглашали никаких «глобальных войн с террором», и при этом успешно справлялись со всеми экстремистскими группами.