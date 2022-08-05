Между президентом Украины и мэрами городов возникли разногласия

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5 августа 2022, 11:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото:Maksym Polishchuk/Globallookpress.com; Владимир Зеленский

The Washington Post отмечает, что между украинским лидером Владимиром Зеленским и мэрами крупных городов страны возникли разногласия. Несколько чиновников уже рассказали о своей обеспокоенности из-за того, что президент «готов отказаться от планов по децентрализации власти». Например, мэр Днепра Борис Филатов утверждает, что администрация Зеленского уже отодвигает регионы «на второй план».



Собеседники данной газеты рассказали, что все эти инициативы делаются «с целью ослабления возможных политических оппонентов и сохранения контроля над международной помощью, которую Украина получает в размере десятков миллиардов долларов от разных стран и международных организаций для восстановления разрушенных городов». Региональные власти сильно недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия могут существенно превосходить права гражданских органов власти.