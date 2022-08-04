В Гамбурге гражданина ФРГ арестовали за ведение телеграм-канала в поддержку российской спецоперации

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4 августа 2022, 21:11 Источник: ТАСС

Telegram. Фото: Fabian Sommer/globallook.com

В Гамбурге (ФРГ) арестован 31-летний гражданин Германии, который вел телеграм-канал, поддерживающий российскую спецоперацию в Украине. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщил в четверг телеканал n-tv.

Автору телеграм-канала «Другая Германия» предъявлено обвинение, в частности, в использовании символа «Z», а также «одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки для военной службы за рубежом».

Кроме того, следствие подозревает его в нарушении закона о контроле оружия, поскольку на одном из фото, размещенных в телеграм-канале, у мужчины в руках был российский автомат.

Как сообщил телеканал, после начала спецоперации несколько федеральных земель Германии приняли решение запретить использование буквы «Z» как символа СВО. Основанием для этого стали положения закона, по которому в Германии предусмотрено наказание за одобрение определенных видов преступлений.