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В школьной программе украинских школ оставят книги русских писателей, «тесно связанных» с Украиной

, 16:51 Источник: Коммерсантъ

В школьной программе украинских школ оставят книги русских писателей, «тесно связанных» с Украиной
Книги. Фото: Виктор Лисицын /globallook.com

В министерстве образования и науки Украины приняли решение частично сохранить в школьной программе зарубежной литературы произведения русских авторов. В ней останутся произведения тех авторов, творчество которых было связано с Украиной.

Ранее, напомним, шла речь об изъятии книг русских авторов из программ школьного обучения. Например, «Войну и мир» Толстого исключили как произведение , «воспевающее русские войска».

По словам руководителя Управления общего среднего и дошкольного образования Минобрнауки Украины Юрия Кононенко, принято решение, что книги писателей, «творчество которых было тесно связано с Украиной, то есть либо они родились в Украине, либо долгое время жили в Украине, либо отражали в своих произведениях украинскую тематику», останутся в программе.

В частности, украинские школьники будут изучать произведения Николая Гоголя, Владимира Короленко, Михаила Булгакова, Ильфа и Петрова. 

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