СП: «Донбасская дуга» превращается в «Донбасский котёл», Киев пытается спасти 100 тысяч солдат

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4 августа 2022, 12:01 Источник: Свободная пресса

украинские военные, фото: Mykola Tys, globallookpress.com

Переброска последних боеспособных украинских военных из Донбасса на границу с Херсонской и Запорожской областями — жалкая попытка президента Украины Владимира Зеленского спасти своих солдат.

Автор «Свободной прессы» Константин Ольшанский со ссылкой на западных экспертов написал, что «Донбасская дуга» в ходе решительного наступления союзных войск России и республик Донбасса скоро сомкнется.

«Донбасская дуга» — это расхожее название группировки украинских сил, которые оказались заперты с трех сторон союзными войсками в Северске, Соледаре, Бахмуте и окрестностях этих городов. В тактическом окружении оказались около 100 тысяч военнослужащих и боевиков нацбатов.

И это боеспособные части ВСУ. Ольшанский приводит информацию Института изучения войны (ISW): в настоящее время союзники пытаются замкнуть украинских боевиков в «Донбасском котле» сразу с трех направлений — из Изюма, Горловки и Гуляйполя. Со стороны Изюма российские войска наступают вдоль границы Харьковской и Донецкой областей, основной удар направлен в сторону Славянска. Удары наземные, авиационные и артиллерийские.

Российские войска также продвигаются в окрестностях Бахмута. Штурмуют укрепрайоны бойцы из легендарной группы «Отважные». Для их уничтожения используют огнеметную систему «Солнцепек».

Наступающие союзные войска методично уничтожают украинское тяжелое вооружение, которое Киев стянул для обстрелов Донецка — это «Град», «Гвоздики», «Мста-Б», гаубицы Д-30.

По данным ISW, наступление идет сразу в сторону Бахмута, Авдеевки и Славянска. Непрекращающиеся российские удары сковывают ВСУ, которые теперь лишены возможности перебрасывать резервы из Авдеевки на другие направления. Чувствуя неминуемый разгром, украинские командиры торопятся вывести их с Донбасса на южное направление.

Основная группировка ВСУ сконцентрирована под Славянском и Краматорском. По мнению экспентов, здесь развернутся самые ожесточенные бои.

Боеспособность украинской армии на Донбассе снижается: союзники готовы перекрыть «дорогу жизни» H-20. Это сейчас единственный наземный путь из «Донбасского котла» — дорога идет из Бахмута в Покровск.

Бывший гендиректор департамента внешней разведки Эстонии Райнер Сакс заявил, что «украинским силам не удалось отбросить российские подразделения». Сакс признал, что Киев, несмотря на военную помощь НАТО, не способен долго вести широкомасштабные военные действия, как Москва.

Зеленский в обращении к нации признал, что Киев не может «переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе, в Донбассе просто ад»