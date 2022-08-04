Президенту Ирана хотят закрыть доступ к Генассамблее ООН

Отношения Ирана и США продолжают стремительно ухудшаться. От администрации Байдена потребовали запретить въезд на территорию Штатов иранской делегации во главе с президентом Раиси. Об этом говорится в обращении сенаторов-республиканцев, возмущённых прозвучавшими из Тегерана заявлениями о готовности иранского главы посетить сентябрьскую сессию Генассамблеи ООН. Формальным поводом для этого стали действующие санкции за нарушения в сфере прав человека.
О необходимости наложить на президента Ирана визовые ограничения говорится в письме сенаторов во главе с Томом Коттоном, известным республиканцем из штата Арканзас. «В 1988 году, будучи зампрокурора Тегерана, Раиси работал в комиссии по расстрелу, которая приговорила к смерти около 5 тысяч заключённых, включая женщин и детей, без права обжалования или справедливого разбирательства», - говорится в обращении законодателей. Они выражают возмущение тем, что действующий иранский лидер не только публично оправдывал свою деятельность на этой должности, но и продолжил совершенствовать карательный механизм против политических оппонентов в последующие годы.
Как известно, внесудебные казни конца 80-х в Иране яро отрицают, делая акцент на том, что жёсткие меры применялись лишь против врагов государства, которые пытались выступать с оружием. Но такие объяснения никогда не удовлетворяли ни Вашингтон, ни мировые правозащитные организации.
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