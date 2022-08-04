Над Запорожской АЭС хотят закрыть небо

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4 августа 2022, 11:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: pixabay.ru

Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий в ходе прошедшей конференции призвал ООН закрыть небо и ввести бесполётную зону над всеми украинскими АЭС. Также он призвал предоставить Киеву новые системы противоракетной обороны.

Замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий в ходе прошедшей конференции призвал ООН закрыть небо и ввести бесполётную зону над всеми украинскими АЭС. Также он призвал предоставить Киеву новые системы противоракетной обороны. По его словам, для предотвращения глобальной ядерной катастрофы нужны решительные совместные действия. Представители делегации из РФ в тот же день резко опровергли обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена по использованию Запорожской АЭС как военной базы. Сам Блинкен ещё накануне обвинял РФ в использовании электростанции в качестве «ядерного щита».

Напомним, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе станцией. Ранее именно она производила четверть всей электроэнергии для Украины. Мощность станции, включающей 6 энергоблоков, составляет около 6 тысяч мегаватт. С начала марта 2022 года ЗАЭС взяли под контроль российские военные. В нынешних боевых условиях станция работает почти на 70% от своей полной мощности. В перспективе есть планы наладить поставку производимой энергии также и на территорию Крыма.