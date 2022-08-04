Читатели National Review назвали Байдена «катастрофой» за «опосредованную войну» с Россией

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4 августа 2022, 07:29 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: White House TV via CNP, globallookpress.com

Читатели американского журнала National Review откликнулись на статью по теме, что президент США Джо Байден, сам того не желая, оказался в состоянии "опосредованной войны" с Россией.

Автор газеты The Washington Post Катрина Ванден Хевел указала в своей статье, что опосредованный военный конфликт США с Россией провоцирует серьезные последствия не только для украинских граждан, но и для безопасности самих Соединенных Штатов и их союзников.

Журналистка напомнила, что до начала спецоперации России на Украине Байден намекал, что "небольшой конфликт" не спровоцирует США и НАТО на ответные действия, но уже нарастают последствия конфликта — рост цен на энергоресурсы и продовольствие, всемирный голод, слишком холодная зима для Западной Европы.

В своих комментариях читатели National Review пишут: "Политики решили, что нам надо ввязаться в очередной конфликт, потратив на него миллиарды долларов, которые весьма пригодились бы американцам" (kelly3).

Американские пользователи LysanderMcgrath и Jonathan заметили: "Мы своими санкциями взвинтили цены на нефть. Тупицы" и

"Таких плохих и некомпетентных лидеров у нас не было никогда, даже при Обаме".

"Джо Байден понятия не имеет, как быть президентом США. Это огромная трагедия и катастрофа", - уверен DavidCPearl.