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4 августа 2022, 07:09 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Действия военных России на Украине не угрожают ядерной безопасности, а напротив, направлены на защиту объектов от провокаций со стороны Киева. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что как раз существует риск провокаций Киева на украинских ядерных объектах.

Вишневецкий, выступая с ответным словом на обзорной конференции стран - участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Организации Объединенных Наций (ООН), прокомментировал заявления по поводу безопасности на Чернобыльской и Запорожской атомных станциях.

Дипломат заявил: "Действия Вооруженных сил РФ никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине". Он сказал, что российские военные взяли под охрану Чернобыльскую и Запорожскую АЭС с одной целью — недопущение использования националистическими украинскими формированиями, а также иностранными наемниками сложившейся на Украине обстановки для организации ядерной провокации, которые бы имели катастрофические последствия. Как заявил дипломат, такой "риск несомненно существует".

Вишневецкий напомнил, что Россия была готова содействовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, гарантировала безопасность, но секретарит организации отказался организовать поездку, и это сыграло на руку Киеву.