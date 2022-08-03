На Украине появилась инициатива заменить памятник Екатерине Великой на статую актёра «взрослого» фильма

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3 августа 2022, 19:35

Фотография взята с Wikipedia.org

Президент Украины, Владимир Зеленский, поручил рассмотреть петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе и поставить на его место памятник актёру гей-порно Билли Херрингтону.

Билли Херрингтон

Авторы петиции считают, что Екатерина является «разрушителем украинской государственности и культуры». Фигура актёра будет поднимать жителям настроение, как указано в документе.

Петиция собрала более 25 тыс. подписей на сайте президента. Новый памятник станет символом поддержки Киевом ЛГБТ-движения.

Билли Херрингтон прославился благодаря интернет-мемам, которые быстро набрали популярность и разлетелись по всем странам.

Вырезки из фильмов до сих пор популярны среди интернет-аудитории.



Сам же актёр снимался в гей-порнофильмах в 1990-ых годах, под названием «GachiMuchi» (перевод: «Большой здоровяк»).