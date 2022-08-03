Хазин: Пелоси преследует личные цели во время визита на Тайвань, но подставляет этим США

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3 августа 2022, 14:48

Нэнси Пелоси и Цай Инвэнь, фото: Wang Yu Ching/Taiwan Presidentia/globallookpress.com

Экономист Михаил Хазин заявил, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси преследует личные цели во время визита на Тайвань, но подставляет этим свою страну.

Пелоси второго августа вечером прибыла на Тайвань вопреки протестам Китая. По мнению Хазина, последствия ее визита могут навредить многим американским бизнесам, КНР, вероятно, может дать ответ.

Хазин убежден, что реальная цель визита Пелоси на Тайвань – личное желание укрепить свой статус председателя одной из двух палат Конгресса США, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

По словам эксперта, острая потребность в этом возникла не только и не столько в свете приближающихся выборов в США, сколько из-за проблем семьи конгрессвумен. Хазин считает, что пытаясь продемонстрировать статус и влияние в международном масштабе, Пелоси подставляет США, а сама может не вполне понимать это.

Хазин на YouTube-канале «Закон и порядок в США» высказал мнение, что Пелоси из-за корпоративных скандалов потеряла семейные деньги, и ей принципиально важно сохранить статус - место спикера Палаты представителей. По словам экономиста, она думает, что не подставила страну, что народу понравится, она продемонстрировала силу, поставила Китай на место. Хазин отметил, что трудно представить, как теперь может ответить КНР: «Моей фантазии не хватит – у Китая фантазии куда больше».