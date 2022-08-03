В США намерены выделить $7 млн на проект по работе с молодёжью Северной Македонии

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3 августа 2022, 10:56 Источник: RT

Агентство США по международному развитию планирует запустить в Северной Македонии проект по работе с молодежью. На его реализацию выделят $7 млн. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ.



Отмечается, что программа рассчитана на граждан от 15 до 30 лет. Именно этот возраст, по мнению американского агентства, является оптимальным для достижения стратегической цели: «процветающей, эффективно управляемой и жизнеспособной Северной Македонии, приверженной идее евроатлантической интеграции».



Основной задачей проекта называют повышение роли молодежи в общественной жизни.



Для осуществления программы США будет сотрудничать с местными государственными учреждениями, предприятиями частного сектора и молодежными организациями.