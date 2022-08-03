Гольфист Вудс отказался от 800 млн долларов финансируемых Саудовским престолом

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3 августа 2022, 07:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Как стало известно, американский гольфист Тайгер Вудс отказался от выступления в гольф-серии LIV Golf, которая финансируется Саудовской Аравией.

За участие в этих соревнованиях ему предлагали немалую сумму – 700-800 млн долларов. Данную информацию уже подтвердил в интервью Fox News бывший 1-й номер мирового рейтинга – Грэг Норман.

Стоит отметить, что серия LIV Golf проводится при поддержке Госинвестиционного фонда королевства Саудовская Аравия. Его возглавляет не кто иной, как сам наследный принц страны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Вудс не раз критиковал тех игроков, которые согласились сотрудничать с саудовцами и приняли от них деньги. По его мнению, Саудовская Аравия является «страной с печальным положением в области прав человека».

Пока что неизвестно, когда именно представители королевства сделали предложение Тайгеру Вудсу. И как они будут относиться к игроку в будущем – тоже не ясно.