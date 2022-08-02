Китай торжественно и демонстративно отметил 95-летний юбилей своей народной армии

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2 августа 2022, 12:16 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: VCG / Getty Images

В КНР прошла церемония празднования 95-летия существования НОАК. Как известно, Народно-освободительная армия Китая начала своё существование ещё до образования Народной Республики. В прошедший день было произнесено немало громогласных речей. Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ назвал главной задачей крупнейшей армии мира её модернизацию, содействующей «великому возрождению нации». По мнению китайского правительства, на данный момент страна вступает в совершенно новую, светлую эпоху.



Одним из крупных мероприятий стал торжественный приём в Доме Народных Собраний в Пекине. На нём присутствовал не только вышеупомянутый министр обороны, но также и председатель Си Цзиньпин, ключевая фигура всей китайской политики. Учитывая то, что 95-летний юбилей НОАК совпал с поездкой в Индо-Тихоокеанский регион американского политика Нэнси Пэлоси, и вопрос о её посещении Тайваня оставался открытым, это обстоятельство не могло не сказаться на праздновании годовщины. Фактически она проходила в условиях, близких к боевым.



Демонстрацией мощи китайской армии стали военные учения и полёты самолётов ВВС КНР вокруг территории частично признанной Тайваньской республики. А в ходе пресс-конференции в Пекине представитель китайских ВВС затронул тему островного государства. Он сообщил, что «боевая авиация облетает воздушное пространство вокруг драгоценного острова нашей родины». «Мы абсолютно уверены, что сможем защитить суверенитет Китая», - также добавил военный.