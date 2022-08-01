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Депутат ГД Шхагошев: США запустили перезагрузку «тлеющих» конфликтов по всему миру

, 13:49 Источник: РИА Новости

Депутат ГД Шхагошев: США запустили перезагрузку «тлеющих» конфликтов по всему миру
Adalbi Shkhagoshev, фото: globallookpress.com

США запустили перезагрузку «тлеющих» конфликтов по всему миру. Об этом заявил РИА Новости депутат ГД Адальби Шхагошев. 

Депутат прокомментировал новость о том, что по неофициальным данным спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетит на Тайвань и встретится с высокопоставленными чиновниками. Китай же отреагировал на эту новость решительно, заявив, что визит Пелоси приведёт к «серьезным последствиям». 

«Сейчас США стараются максимально разблокировать все тлеющие конфликты по всему миру, в том числе, Тайвань. Они запустили их перезагрузку», — заявил парламентарий. Депутат добавил, что на фоне своих геополитических неудач, Штаты прибегают к «старому методу» - «чем больше конфликтов, тем больше возможностей для вмешательства, чтобы удерживаться на плаву». 

Так, Шхагошев считает, что и украинский и тайваньский конфликт могут стать «конечными» в геополитических провокациях США.

В связи с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Америка перемешает самолёты и авианосцы ближе к острову.

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