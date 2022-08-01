Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против российских Вооруженных Сил и ВПК

Аргументы Недели → В мире 13+

1 августа 2022, 12:46 Источник: РИА Новости

Глава МИД Новой Зеландии Махута, фото: Lu Huaiqian/XinHua, globallookpress.com

Правительство Новой Зеландии ввело пакет санкций в отношении ВС РФ и военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на сайт главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

В сообщении сайта указано, что помимо рестрикций в отношении вооруженных сил РФ, введены санкции против следующих компаний: «Согаз», РЖД, всех организаций, который занимаются разработкой и испытаниями военной техники для России.

«Сегодня мы ввели санкции в отношении войск вооруженных сил (России- ред.), в том числе в отношении оборонных структур, которые отвечают за поставку оружия и военного оборудования», - говорится в сообщении.

Ранее Новой Зеландией был принят пакет антироссийски санкций, который запрещал «поездки, замораживание активов, запрет на финансовые операции и запрет на пересечение границы Новой Зеландии для морских судов и самолётов».