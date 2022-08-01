Эксперт Гуськова: США пытаются устранить «русский фактор» на территории Македонии

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1 августа 2022, 10:08

Boris Babic/dpa, globallookpress.com

Авторы новой стратегии укрепления отношений Соединенных Штатов и Северной Македонии считают, что Россия и КНР противостоят западной интеграции региона. Выход политики видят в укреплении устойчивости Македонии к влиянию извне, устранении «русского фактора»

В опубликованном документе указано, что цель США в Северной Македонии — внедрение региона в западные институты. Однако, по мнению авторов «новой стратегии», реализации этой инициативы препятствуют РФ и Китай, поскольку «распространяют дезинформацию», чтобы сбить государства Западных Балкан с намеченного пути, помешать сблизиться с Европой.

Выход США видят в укреплении устойчивости Македонии к внешним влияниям путём сотрудничества с властями и народом.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал «новую стратегию».

Он рассказал RT, что план Соединённых Штатов заключается в том, чтобы подчинить «местную элиту» себе. Так они смогут добиться влияния. Эксперт также отметил, что политический кризис в Северной Македонии спровоцировал Запад, вследствие чего более устойчивое правительство было распущено.

«Поэтому всё, что пишут и делают по этому поводу в Вашингтоне, имеет один сценарий: мы там должны быть, а всех остальных там быть не должно», — заключил Брутер.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова заявила RT, что таким способом США пытаются устранить влияние «русского фактора» на территории Северной Македонии. Наиболее распространёнными методами является работа через СМИ, искажение образа России по ТВ, работа через дипломатов.