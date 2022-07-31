Трамп похоронил бывшую жену на поле для гольфа, чтобы избежать лишних проблем

Аргументы Недели → В мире 13+

31 июля 2022, 22:39 Александр Крохмаль, Журналист

Американские соцсети кишат недоумёнными комментариями людей, и даже не только граждан США, но и тех, кто живёт в других странах. Безусловно, все знают о великой потере для бывшего президента Дональда Трампа.

В этом году он лишился своей первой жены Иваны. Но как он её похоронил, и как отдал её честь – это уже отдельный вопрос. В соцсетях поразились скромности и странности могилы Иваны, которая была захоронена… в поле для гольфа, расположенного в пределах Нью-Джерси. В этой могиле нет ни надгробия, ни памятника, ни креста. Там нет почти ничего. Создаётся впечатление, что Трамп просто отделался от лишних забот.

Всё, что представляет собой могила бывшей жены лидера республиканцев – это, по сути, небольшая насыпь, цветы и надпись с инициалами. Но подкованные журналисты считают, что сделано это было с особым умыслом. Дело в том, что могила экс-супруги может помочь политику избежать высоких налогов. Фактически он освободил себя от подоходного налога, налога на имущество и налога с продаж, как владелец земли, отданной под кладбище. Согласно некоторой информации, Трамп давно планировал устроить кладбище на поле для гольфа. В 2014 году гольф-клуб получил разрешение на 10 мест для захоронения.