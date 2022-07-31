Война между Сербией и Косово – это уже вопрос «одной минуты»

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31 июля 2022, 21:35 Александр Крохмаль, Журналист Источник: jpost.com

Частично признанная республика Косово давно считается главной головной болью для Сербии и всех окрестных регионов. Неспокойно там было ещё с конца 80-х. Со временем противостояние сербов и косовских албанцев переросло в полномасштабную войну. Войну, которая закончилась падением Югославии и провозглашением косовской независимости. Но в этом году ситуация ухудшилась и дошла до своего «фатального предела». Можно сказать, что война между Сербией и Косово – это уже вопрос не времени, а буквально «одной минуты».

Положение дел дошло до критической точки. Ранее Косовские власти задумали запретить с начала августа использование сербских автономеров. Потом появились новости о том, что Приштина начнёт принимать запрет на въезде все сербские личные документы. В Белграде такое решение осудили. Представители президента Вучича не раз заявляли, что в случае агрессии косоваров ответ Белграда будет безжалостным. За каждого серба там готовы сражаться до конца. Но несмотря на последствия, в Косово всё равно пошли на крайние меры. Политологи уже беспокоятся по поводу нового военного конфликта, который может затронуть все Балканские страны.

По последним новостям, в северной части Косовска-Митровица уже звучат воздушные сирены. Взбунтовавшиеся сербы начали строить баррикады на трассах. Деревни, населённые преимущественно сербами, буквально восстали против власти Приштины. А премьер частично признанного государства Альбин Курти направил к пограничному переходу Яринье вооружённых солдат. Докладывают о выстрелах и раненых в приграничных районах. Стоит также отметить, что президент Сербии Вучич заявил, что его родная страна ещё никогда не была в более сложном положении по поводу Косово, чем сейчас. Он всё же надеется на мирное урегулирование ситуации, как бы то ни было.

Тем не менее, президент добавил и ещё одну фразу, пожалуй, самую горячую. «Если они не будут придерживаться мира, я говорю вам – Сербия победит», - вот что он сказал буквально сегодня. В тот же день сербский политик Владимир Дуканович написал в своём Твиттере: «Мне кажется, Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Но я бы хотел ошибиться». Ещё вчера он при всех подписчиках помолился за будущее сербов в Косово и Метохии. Jerusalem Post успешно процитировали слова этого политика, и они разошлись по всему интернету.