Президент Ирландии оказался в центре скандала после публикации письма его жены, посвященного Украине

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31 июля 2022, 17:33 Источник: РИА Новости

Президент Ирландии Майкл Ди Хиггинс и его жена Сабина. Фото: Peter Endig/globallook.com

Президент Ирландии Майкл Ди Хиггинс оказался в центре политического скандала после того как его жена Сабина опубликовала в местном издании The Irish Times письмо, в котором изложила свое видение ситуации вокруг Украины.

По ее мнению, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока мировая общественность «не убедит президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня и переговоры».

После публикации в газете письмо было размещено на сайте президента Ирландии. Это вызвало волну критики со стороны ирландских парламентариев. Один из депутатов, Малкольм Бирн назвал публикацию письма на сайте президента «ужасающим» фактом.

«Президент Ирландии должен четко заявить о решительной поддержке народа Украины и о том, что мы возлагаем на Россию ответственность за конфликт», — заявил он.

Еще один парламентарий Джон МакГахон, назвал публикацию «неуместной, бесполезной и неприятной».

Как пишет издание The Independent, рассказавшее о скандале, сам президент пока никак не комментировал ситуацию.