Что могло сподвигнуть Ямагами убить экс-премьера Японии Абэ

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31 июля 2022, 11:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

На сегодня в Японии всё ещё не могут отойти от убийства бывшего премьера. Такого давно не случалось в Стране Восходящего Солнца. Убийство Абэ средь бела дня стало чудовищной трагедией. После его осуществления, появились разные версии по поводу мотивов убийцы. Появились слухи, что зрелый мужчина по имени Тэцуя Ямагами, убивший экс-премьера, мстил некой религиозной организации, которая имеет большое влияние в Японии, и даже планировал напасть на другого человека, на главу этой самой группы. Но в последний момент он решил убить Абэ, заподозрив его в связях с культом. Немного позднее стало известно, что речь идёт о Церкви Объединения (культ Муна).

Незадолго до нападения Ямагами отправил автору блога, в котором критиковалась организация, письмо с требованиями о возврате пожертвований – финансовых средств, которые его мать перевела сектантам. Выяснилось, что мать убийцы пожертвовала им более 720 тысяч долларов. Организация публично подтвердила, что женщина являлась их последовательницей. Но о крупных подношениях и последовавших финансовых сложностях семьи там ничего не знали или знали, но не подали об этом виду. Представители Церкви утверждают, что не знали о проблемах. Но что теперь будет с репутацией организации? Возможно, она останется неизменной.

Церковь Объединения существует в Японии с давних времён. Она была основана ещё в 50-х годах, когда у власти находился император Сева. Её создатель кореец Сон Мён Мун утверждал, что в 15 лет ему явился сам Христос и поручил завершить божественную миссию, погрузив человечество в состояние «безгрешной» чистоты. Идеология Муна – это не только «религия Света», но и яростная борьба с коммунизмом. Со временем «муниты» разрослись, и их культ превратился в весьма могущественную религиозную организацию. Организацию, которая проникла в разные сферы, в том числе и в политическую.

Что до самого Муна, то ходили слухи не только о его святости, но и о грехах. Например, в 1978 году его деятельность поручил расследовать Конгресс США. Корейца подозревали в рейдерском захвате банка, а также в торговле оружием. Ещё религиозный лидер часто использовал имена выдающихся японцев или корейцев, а также американцев, чтобы создать себе образ сильного и респектабельного «пастыря». Многие последователи Муна являются высокопоставленными чиновниками или людьми прессы.