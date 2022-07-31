В Молдове наблюдаются серьёзные проблемы с водой

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31 июля 2022, 10:13 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В прошедший четверг парламент Молдовы продлил на 60 дней режим ЧП в связи с серьёзными рисками безопасности. Страна находится под красным кодом гидрологической засухи. Власти изо всех сил призывают население экономить на воде. Разного рода эксперты предупреждают о грядущей катастрофе. Малые реки в РМ пересохли, а уровень воды в Днестре рекордно упал. Из-за этих событий в молдавской столице, которая получает воду из реки Днестр, ввели почасовую подачу воды в жильё. Воду отключают утром и вечером. Люди в стране очень сильно напуганы создавшейся ситуацией.

Намного усугубляет ситуацию каскад украинских ГЭС, которые были построены на Днестре вопреки воле учёных республики. Фермерам Молдовы было рекомендовано обеспечивать запасы воды в периоды, когда водные ресурсы ограниченны, за счёт заполнения водохранилищ для орошения. Орошение производить можно только в ночное время, когда испаряется куда меньше воды. Уровень воды в самом Днестре упал уже до 8.4 м. Согласно статистическим данным, это минимальный уровень, обеспечивающий работу Днестровской водозаборной станции. В 2017-2022 годах средний уровень воды в реки составлял 8.9 м. Самый малый был зафиксирован в 2001 году и составлял отметку в 8.1 м.