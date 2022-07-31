Союзные силы ВС РФ, ЛНР и ДНР освободили 263 населенных пункта

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31 июля 2022, 10:08 Источник: РИА Новости

MOD Russia/via Globallookpress.com

Союзные силы ВС РФ и ЛДНР (ЛНР и ДНР) освободили 263 населённых пункта в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны республики.

«По состоянию на 31 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 263 населенных пункта, включая Криничное. Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — сообщает штаб.

Ранее журналисты агентства РИА Новости представили кадры уничтожения очередной американской гаубицы М777 на фронтах Донбасса. Орудие ликвидировали вместе с наводчиком союзные силы при помощи ПТРК «Конкурс».