Сможет ли кто-то помешать Си Цзиньпину переизбраться в сентябре на очередной срок

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31 июля 2022, 09:56 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Власть Си Цзиньпина в Китае считается почти «божественной». Против него практически никто не выступает в открытую. Его боятся и уважают во всей стране, как некогда великих императоров Цин. Вот только, по мнению некоторых аналитиков, позиция Си Цзиньпина только кажется сверхпрочной, а на самом деле ситуация может быть куда более сложной. Авторитет генсека кажется незыблемым, но всё же и у таких крепких личностей есть свои соперники. Как раз такие соперники и хотят своеобразных перемен.

Бывший советник американского президента Буша по Азии Майкл Грин считает, что КНР очень много «тихих» диссидентов. По мнению других экспертов, Си Цзиньпином недовольны люди из предпринимательского класса. Местные олигархи очень возмущаются тотальному контролю со стороны властей, что опять же отдаёт имперской эпохой Китая. Также немало владельцев крупных фирм обескуражены тем, что подвергаются вторичным американским санкциям из-за дружеской политики Си Цзиньпина по отношению к РФ. Это тоже влияет на репутацию генсека.

Ожидается, что уже осенью КПК изберёт своего венценосного лидера на третий срок. Но чем это обернётся, пока сказать трудно. В народе недовольство тоже есть. Не стоит забывать недавние эпизоды с серьёзным коронавирусным локдауном или с волнениями из-за банковского скандала. А ещё не утихают опасения по поводу возможной военной операции по возвращению Тайваня. Полномочия Си Цзиньпина вполне могут быть урезаны, и его противники, вероятно, задумали это сделать очень аккуратно. И всё же вариант масштабного политического кризиса в КНР пока что исключается из-за слишком жёсткого контроля за мнениями.