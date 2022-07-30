Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Аэропорт Кишинева закрыт из-за сообщения о взрывном устройстве

, 16:00

Аэропорт Кишинева закрыт из-за сообщения о взрывном устройстве
Максим Константинов/ globallookpress.com

Аэропорт в столице Молдавии закрыт из-за сообщения о взрывном устройстве. Пассажиры и сотрудники эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию республики.

«Поле звонка о минировании персонал и пассажиры аэропорта эвакуированы, полиция проверят сообщение», - написано на сайте ведомства.

Этот случай является единственным за этот месяц. Правоохранительные органы Молдавии зафиксировали более 150 ложных сообщений о минировании госучреждений. В 20 из них речь шла об аэропорте.

Ложное сообщение о минировании в Молдавии карается сроком до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла эвакуация людей из здания Петровского суда из-за угрозы теракта.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире