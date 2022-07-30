Аэропорт Кишинева закрыт из-за сообщения о взрывном устройстве

Аэропорт в столице Молдавии закрыт из-за сообщения о взрывном устройстве. Пассажиры и сотрудники эвакуированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию республики.
«Поле звонка о минировании персонал и пассажиры аэропорта эвакуированы, полиция проверят сообщение», - написано на сайте ведомства.
Этот случай является единственным за этот месяц. Правоохранительные органы Молдавии зафиксировали более 150 ложных сообщений о минировании госучреждений. В 20 из них речь шла об аэропорте.
Ложное сообщение о минировании в Молдавии карается сроком до двух лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Москве прошла эвакуация людей из здания Петровского суда из-за угрозы теракта.
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