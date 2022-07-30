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Представитель МО РФ Конашенков заявил об уничтожении эшелона с элитным батальоном президента Украины

, 14:00

Представитель МО РФ Конашенков заявил об уничтожении эшелона с элитным батальоном президента Украины
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Olga Sokolova/ globallookpress.com

Вооруженные силы России разгромили воинский железнодорожный эшелон в ДНР, который вез элитный батальон бригады президента Украины. Более 140 националистов ликвидированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова.

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», - доложил представитель МО.

По словам Конашенкова, в результате удара были уничтожены более 140 националистов. 250 получили ранения.

Отмечается, что вся военная техника, которую везли в эшелоне, выведена из строя.

Ранее сообщалось, что украинская сторона нанесла очередной удар по Донецку.

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