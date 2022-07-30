Американская журналистка Энн Коултер: США «слишком долго» унижали русских

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30 июля 2022, 13:44 Источник: РИА Новости

Ukraine rally of support at Harvard University, globallookpress.com

Журналистка Энн Коултер на ток-шоу Пирса Моргана выразила мнение, что Америка «слишком долго» унижала русских.

В эфире передачи Коултер заявила, что США не должны быть дело до украинского конфликта, хотя бы потому, что в стране и так много своих проблем. Также журналистка поддержала непопулярное на западе мнение, что Украина исторически принадлежала Российской империи.

Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться", — отметила Коултер.

Обозреватель подчеркнула, что США слишком долго унижали Россию. В пример она привела случай, когда Путину, в ответ на его соболезнования о теракте 11 сентября, Джордж Буш-младший «даже не перезвонил».