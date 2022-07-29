Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

В Минске будут судить четверых обвиняемых в клевете на Лукашенко

, 10:03

В Минске будут судить четверых обвиняемых в клевете на Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дело по обвинению четверых жителей Солигорского района в клевете на президента Белоруссии, вовлечении в экстремистскую деятельность, призывах к захвату власти и еще по ряду статей Уголовного кодекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.

«После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений», - заявили в ведомстве.

Максимальный срок лишения свободы по одной из статей составляет 12 лет.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин приезжал в Белоруссию на возложение цветов.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире

В мире