В Минске будут судить четверых обвиняемых в клевете на Лукашенко

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29 июля 2022, 10:03

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дело по обвинению четверых жителей Солигорского района в клевете на президента Белоруссии, вовлечении в экстремистскую деятельность, призывах к захвату власти и еще по ряду статей Уголовного кодекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны.



«После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений», - заявили в ведомстве.



Максимальный срок лишения свободы по одной из статей составляет 12 лет.



Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин приезжал в Белоруссию на возложение цветов.