Евродепутат Мажилис заявил о важности проведения психосоциальной реабилитации для украинцев

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29 июля 2022, 09:01 Источник: RT

Литовский евродепутат Людас Мажилис (справа), imago stock&people/ globallookpress.com

Литовский евродепутат Людас Мажилис заявил, что многим гражданам Украины, в том числе военным, необходима психосоциальная реабилитация в связи с боевыми действиями в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение политика к Еврокомиссии.



Мажилис считает, что для украинцев-свидетелей спецоперации важным является психосоциальная реабилитация для «обеспечения их полноценного участия в жизни общества».



Депутат также сослался на схожий проект реабилитации на Украине в 2014-2017 годах.



Он отметил, что подобная практика важна не только для военных, но и для гражданских лиц.



Мажилис обратился к Еврокомиссии с просьбой создать на Украине реабилитационную систему при поддержке других стран ЕС.