ВОЗ, МИД Канады и власти США призывают принять срочные меры в связи с увеличением числа случаев заражения оспой обезьян

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28 июля 2022, 17:22 Источник: ТАСС

пробирки, https://unsplash.com/photos/0jE8ynV4mis

Всемирная организация здравоохранения, Минздрав Канады и администрация США призывают все страны мира воспользоваться окном возможностей, чтобы принять меры и сдержать распространение оспы обезьян.

Согласно последней информации ВОЗ, к настоящему моменту на планете выявлены 18 тысяч случаев заражения людей оспой обезьян. Большая часть заболевших – жители Соединенных Штатов Америки и стран Европы. В ряде государств уже началась профилактическая вакцинация граждан против данного заболевания.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова днем в понедельник, 25 июля, заявила, что риски распространения оспы обезьян на территории Российской Федерации в настоящий момент являются крайне низкими.