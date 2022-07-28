WarGonzo: Бойцы подразделения «Призрак» НМ ДНР «прогулялись» до Новолуганского

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28 июля 2022, 16:42

Боец армии ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военные корреспонденты проекта WarGonzo продолжают освещать ход освободительного наступления союзнических войск СВО на разных участках фронтов. На этот раз сюжет снят с бойцами подразделения «Призрак» НМ ДНР, которые «прогулялись» до Новолуганского.

«Прогулка не сказать, что выдалась лёгкой. Прилетал чужой дрон, по группе бил чужой танк. Но парни шли-шли, и дошли без потерь. Результат всем известен – Новолуганское за нами», − комментирует автор видео события.

Отмечается, что войска НМ ДНР закрепились в Новолуганском. Внутри самого Новолуганского в настоящее время идут бои, ВСУ выбивают из другой части села.