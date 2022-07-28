Американский актёр Сигал не исключает, что у него есть родня на Украине

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28 июля 2022, 14:46 Источник: Теле.pro

Стивен Сигал, Dmitry Golubovich/ Russian Look

Известный американский актёр и продюсер Стивен Сигал допускает, что на Украине могут проживать его родственники. Как известно из его биографии, бабушка и дед артиста по отцовской линии были русскими. У него и сейчас есть родные в России.

«Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии», − признался сам Стивен.

По поводу родственников на Украине есть определённые предположения. «По поводу Украины — у меня могут быть [там] родственники, но я не уверен. Возможно», − отмечает Сигал в ответ на вопрос о подобном родстве.

Напомним, в 2016-м указом Президента России Владимира Путина американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство.