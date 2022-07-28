Полиция Турции оказалась причиной выселения 300 российских и украинских туристов

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28 июля 2022, 12:56

Турецкий пляж, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

В популярных отелях Middle Town и Palmet Bodrum турецкого Бодрума 300 туристов из России и Украины оказались на улице по вине полиции. Сотрудники правоохранительных органов выселили их из номеров. Сообщает в четверг, 28 июля, ФБА «Экономика сегодня».

Журналисты уточнили, что полисмены опечатали и оцепили место отдыха путешественников. Оказавшиеся под открытым небом туристы на чемоданах в течение пяти часов ждали каких-либо решений или новостей.

«Мы приехали в отель утром, но нас не взяли в номера, мы ждем здесь уже несколько часов, неясно, что будет. Агентства заявили, что развезут нас по другим отелям, так как мы не знаем, куда ехать», − рассказала местному изданию туристка.

Причина интереса полиции к отелю заключается в предписании от префекта и муниципалитета Бодрума о приостановке деятельности. Из-за этого руководство не могло предоставлять соответствующие услуги путешественникам.